Опрос показал, сколько россиянок боится семейного насилия

По мнению 25% респондентов, женщины в стране сталкиваются с насилием сексуального характера, а по оценке 24% — с домогательствами.

Три четверти (73%) россиян считают важной тему насилия в отношении женщин, при этом чаще всего, по их мнению, подобные ситуации происходят в малолюдных местах и в семье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Женщины (79%) и молодые люди от 18 до 24 лет (83%) чаще остальных говорят о значимости этого вопроса. Обратного мнения придерживаются 18% опрошенных, чаще — мужчины (24%) и 45–59-летние (22%), — говорится в пресс-релизе.

Согласно опросу, угрозу стать жертвой насилия в семье видят 38% респондентов, при этом среди женщин этот показатель достигает 49%. Каждый второй респондент (49%) считает, что вероятность подвергнуться насилию выше в малолюдных и тихих местах.

Участников исследования также спросили о формах насилия. На это 32% респондентов поделились мнением, что женщины в России сталкиваются с физическим насилием, 49% утверждают, что — с неприличными и грубыми комментариями, по мнению 25% — насилием сексуального характера, 24% считают, что россиянки страдают от домогательств. Ещё 47% опрошенных заявили, что женщины в РФ часто имеют дело с оскорбительным отношением.