Путин вручит госпремии выдающимся правозащитникам и благотворителям

В нынешнем году награду из рук главы государства получат руководитель "Русфонда" и глава Всероссийского общества инвалидов.

Президент России Владимир Путин 18 декабря будет вручать в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.

— Лауреатом премии в сфере правозащиты за 2018 год стал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, премия за достижения в благотворительной деятельности присуждена Льву Амбиндеру, руководителю фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд", — сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подписал указ об учреждении премий более трёх лет назад. С тех пор Путин вручал их дважды: в 2016 году главе международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавете Глинке (Доктор Лиза) и директору "Детского хосписа" Александру Ткаченко, в 2017 году — правозащитнице Людмиле Алексеевой и главе благотворительного фонда помощи детям Татарстана, больным лейкемией, Владимиру Вавилову.