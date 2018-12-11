Дочь Лободы пришла на её концерт в одежде с именем лидера Rammstein

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Дочь Лободы пришла на её концерт в одежде с именем лидера Rammstein

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Фото: "Дни.ру"

На девочке была шапка и футболка с надписью LINDEMANN. Поклонники считают, что что Ева обожает Тилля.

Старшая дочка украинской певицы Светланы Лободы в Минске во время концерта своей мамы была замечена танцующей в шапке и футболке с надписью LINDEMANN. Об этом сообщают "Дни.ру".

Немецкий певец Тилль Линдеманн — лидер группы Rammstein и, предположительно, отец второго ребёнка Лободы, хотя официально они это не подтвердили. Поклонники певицы считают, что его фамилия на одежде старшей дочери певицы говорит о том, что ребёнок обожает Тилля.

<p>Фото: &#34;Дни.ру&#34;</p>

Напомним, ранее Лобода привезла новорождённую дочь на концерт Тилля Линдеманна в Москве. Певица была замечена в VIP-ложе, а после шоу прошла в гримёрку к музыканту, с которым ей приписывают роман.

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