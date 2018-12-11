Как выяснилось, родителей дома не было: отец был на работе, а мама вышла в магазин.

В Махачкале двое мужчин поймали выпавшую с пятого этажа девочку. Как сообщает "телеграм"-канал Mash, ребёнка спасли водитель маршрутки и диспетчер транспортной компании, которые, по счастливой случайности, возвращались как раз с обеденного перерыва.

Мужчины увидели, как девочка висит на руках на карнизе пятого этажа, и успели подхватить её. У ребёнка после произошедшего обнаружили лишь пару ушибов.

Как выяснилось, родителей дома не было: отец был на работе, а мама вышла в магазин.

По информации РИА "Новости", мэрия Махачкалы сейчас ищет спасителей, которые после произошедшего, просто передали ребёнка подбежавшим женщинам и ушли.