Детей — на мороз! В сибирской школе рассказали, кто запер биотуалеты от учеников

По словам Антоновой, маленькие ученики вынуждены ходить на улицу при температуре минус 45 градусов.

В школе посёлка Вознесенка Красноярского края ученикам запретили пользоваться новыми биотуалетами, поскольку, по мнению администрации, "дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу". Об этом рассказала завуч образовательного учреждения Вера Антонова.

По её словам, их школа — одна из трёх в Абанском районе, где удобства создали "для галочки". Антонова пояснила, что за все биотуалеты отвечает администрация, которая их привезла якобы для того, чтобы сделать фото и включить в программу по капремонту.

— В итоге маленькие дети вынуждены ходить на улицу, а в администрации сказали, что дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу. Сейчас у нас –12°C, а до этого было –45°C, — цитирует завуча LIFE SHOT.

Завуч школы заявила, что биотуалеты держат закрытыми, поскольку у администрации якобы нет денег на их содержание. По её словам, скоро их вовсе уберут.