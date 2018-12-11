"Свинство и быдло". Актёр "Универа" Гайдулян не выдержал хамства зрителей

В Петропавловске-Камчатском во время спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" половина зала бурно комментировала происходящее на сцене и раздавала советы актёрам.

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" актёр Андрей Гайдулян попытался пристыдить камчатских зрителей спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви". После антракта и посещения буфета концертного зала филармонии "Октябрьский" добрая половина зрителей разговаривала в слух и комментировала происходящее на сцене, сообщает информационное агентство "Кам 24".

— Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство! И вот это слово там написано: быдло, — произнёс артист по завершении спектакля, добавив, что второй акт было просто невозможно играть.

На кадрах, опубликованных агентством, слышны реплики и поучения актёру из зала.

— Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете... Актёр сделал им замечание, и всё на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось, — рассказал директор "Камчатского концертно-филармонического объединения" Александр Красноносеньких.