Почти 700 тысяч школьников зарегистрировались в конкурсе "Мой первый бизнес"

Такой результат побил прошлогодний рекорд и превзошёл все прогнозы организаторов.

Более 675 тысяч заявок поступили на конкурс для школьников "Мой первый бизнес". Об том сообщили в Автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей", которая реализует этот проект.

— В этом году конкурс побил прошлогодний рекорд и превзошёл прогнозы организаторов, — сказал заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков.

675 тысяч 266 заявок поступили за срок с 1 октября по 10 декабря. Больше всего зарегистрировавшихся ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Татарстана. Результаты прохождения конкурсных заданий и имена победителей будут объявлены 19 декабря.

Победители конкурса получат 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также можно выиграть 70 путёвок в образовательный центр "Сириус". Кроме того, в качестве награды предусмотрены смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и путёвки на образовательные бизнес-интенсивы.