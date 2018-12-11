Удар по корвалолу? Эксперт объяснил идею ограничить продажу непищевого спирта

Шапкин заверил, что настойка крепостью 60 градусов в ёмкости на 30 мл не будет стоить столько же, сколько бутылка водки.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин на примере корвалола и "Боярышника" объяснил, как повлияет на покупателей утверждение минимальных цен на спиртосодержащую непищевую продукцию.

По его словам, стоимость будет устанавливаться в пересчёте на литраж и содержание спирта — то есть настойка крепостью 60 градусов в ёмкости на 30 мл не будет стоить столько, сколько бутылка водки.

— Цена рассчитывается как на алкогольную продукцию крепостью 60 градусов, то есть она выше 205 рублей за 0,5 литра. Но настойка "Боярышника" продаётся, например, в пузырёчках 30 или 50 мл, соответственно, нужно взять вот эту вот минимальную цену, ну, условно 230 рублей, поделить на 10, чтобы получить 50 мл... Получается, что не меньше 23 рублей, — отметил глава центра разработки национальной алкогольной политики.

По словам Шапкина, так же дело обстоит с корвалолом, поэтому на обычных покупателях нововведение не скажется. Как отметил собеседник Лайфа, эта мера направлена на исключение алкогольных суррогатов, когда люди покупают не лекарства, а спирт под видом лекарств, потому что он без акцизов и дешёвый.