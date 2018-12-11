Россия выразила готовность раскрыть переписку с США по "вмешательству" в выборы

Однако согласно договорённостям, сделать это можно только после согласия самих Штатов.

Власти России готовы обнародовать переписку по делу о так называемом вмешательстве Москвы в американские выборы. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По его словам, первое сообщение в рамках этого дела поступило лишь 31 октября 2016 года.

— После этого был ряд дополнений к нему, в которых содержалась определённая техническая информация о совершившемся взломе. Вся эта информация была нами проанализирована, и ещё до инаугурации президента Трампа наш ответ, с нашей точки зрения, носивший исчерпывающий характер, был направлен американской стороне, — сказал Мурашов.

Он добавил, что, согласно соглашениями США и России, Москва не может разглашать информацию об этом без согласования с Вашингтоном. И Россия готова сделать это, если на то будет согласие со стороны США.

Напомним, ранее спецслужбы США обвинили Москву во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. В Кремле и Белом доме эти заявления опровергли. В Америке продолжается расследование спецпрокурора по поводу этого "вмешательства". Свои разбирательства проводят также обе палаты парламента. Никаких итогов пока не подводилось.