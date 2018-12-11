Time в один ряд с жестоко убитым Хашогджи поставил "воскресшего" Бабченко

Журналиста, который просто инсценировал свою смерть, включили в число "защитников", как и саудовского обозревателя.

Журнал Time, который объявил сегодня номинантов на титул "Человек года", в один ряд с жестоко убитым саудовским журналистом Джамалем Хашогджи поставил Аркадия Бабченко.

Бабченко, как Хашогджи, включили в число "защитников" — журналистов, которые пострадали в борьбе за свободу слова. В этом же списке оказалась ведущая Татьяна Фельгенгауэр.

Как уже сообщал Лайф, известный своей критикой Эр-Рияда саудовский журналист Джамаль Хашогджи был убит в начале октября 2018 года. Он исчез после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что с журналистом жестоко расправились.

Что касается Бабченко, то сообщалось, что он был убит несколькими выстрелами в спину. На следующий день стало известно, что покушение и смерть Бабченко были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. Более того, после своего "воскрешения" журналист требовал $50 тысяч за эксклюзивное интервью.

На Фельгенгауэр напали в офисе "Эха Москвы" на Арбате. Её доставили в больницу, где прооперировали. Напавший на журналистку Борис Гриц во время допроса обвинял Фельгенгауэр в домогательствах, однако до атаки он ни разу с ней не виделся.