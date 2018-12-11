"Светлый человек". Путин и члены СПЧ почтили минутой молчания память Алексеевой

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"Светлый человек". Путин и члены СПЧ почтили минутой молчания память Алексеевой

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Она скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Прах правозащитницы будет захоронен в США.

Президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании СПЧ предложил почтить минутой молчания память правозащитницы Людмилы Алексеевой.

— Мы сегодня простились с Людмилой Алексеевой. Каждый со мной согласится, что это был светлый, сильный и мужественный человек. Она отстаивала справедливость, как ей подсказывала совесть, — отметил российский лидер.

Участники встречи провели минуту молчания.

Напомним, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Сегодня после церемонии прощания её тело кремировали. Прах будет захоронен в Соединённых Штатах.

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