Путин заявил, что работа по увековечиванию памяти Солженицына будет продолжена

Открытый сегодня в Москве монумент глава государства назвал произведением искусства.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вдовой Александра Солженицына Натальей Дмитриевной заявил, что работа по увековечиванию памяти писателя будет продолжена.

— Прежде всего речь идёт о его наследии — творческом наследии и политическом, общественном, — сказал Путин в ходе беседы, прошедшей в рабочем кабинете главы государства в Кремле.

Президент также отметил высокий уровень исполнения памятника, в котором сочетается не только внешнее сходство с самим философом, но и отражён характер Солженицына. Монумент глава государства назвал произведением искусства.

Вдова писателя подарила Путину две новых книги, в одной из которых представлены философские притчи, а вторая представляет собой сборник громких политических произведений. Открыв первую попавшуюся страницу, президент прочитал известное изречение Солженицына: "Не в силе Бог, а в правде".

Как ранее писал Лайф, открытие памятника к 100-летию со дня рождения известного писателя прошло сегодня. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Самые известные цитаты Александра Солженицына читайте в материале Лайфа.