Мальчик с повышенной хрупкостью костей готовится к обещанному Путиным полёту

На прошедшем форуме добровольцев Владимир Путин пообещал исполнить мечты пятерых тяжелобольных детей, в том числе и Артёма.

Четырнадцатилетний Артём Самойлов с диагнозом "повышенная хрупкость костей" из посёлка Тайцы Ленинградской области, мечту которого обещал исполнить президент, собирается отправиться в полёт на вертолёте над Санкт-Петербургом 14 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".

В начале декабря глава государства Владимир Путин посетил форум добровольцев России, где участвовал в проекте "Мечтай со мной". Президент РФ пообещал исполнить мечты пятерых тяжелобольных детей, в том числе и Артёма.

Мама мальчика рассказала, что её сын учится 7-м классе, он призёр олимпиад по математике и физике. Любит посещать разные музеи и театры, а также ему нравятся познавательные поездки с классом.

У мальчика большая и дружная семья: мама, папа и двое младших братьев. В полёт на вертолете мальчик собирается 14 декабря. С семьёй по этому вопросу уже связались участники благотворительного проекта, которые помогут мечте воплотиться в жизнь.