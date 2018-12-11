Мосийчук надеется "уничтожить" Крымский мост с помощью инопланетян

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук надеется, что Крымский мост будет уничтожен инопланетянами. Он даже обратился к зелёным человечкам, призвав их избавиться от конструкции через Керченский пролив.

— Украинские диверсанты, инопланетяне, господь Бог его уничтожит — я не буду обговаривать в эфире, кто это сделает, но он будет уничтожен, — сказал нардеп в эфире украинского телеканала.

Ранее радикал также надеялся, что в этом деле ему помогут "высшие силы". При этом Мосийчук уточнял, что сам сделал бы это, если бы занимал пост министра обороны. В Крыму же заявили, что Киев может уничтожить мост "лишь в фантазиях".