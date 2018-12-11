Президент РФ отметил, что правозащитница Людмила Алексеева компромиссы находить умела.

Президент России Владимир Путин заявил, что в действующем законе о митингах можно искать компромиссы. Об этом он рассказал в ходе встречи с членами СПЧ.

— По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо подумать и взвешенное решение принять, — сказал президент.

Президент отметил, что скончавшаяся 8 декабря правозащитница Людмила Алексеева умела находить компромиссы.

— И в условиях действующего закона можно искать компромиссы. Если есть желание их искать, — добавил Путин.

Глава СПЧ Михаил Федотов рассказал, как 31 декабря 2009 года Людмила Алексеева была задержана на несогласованной акции на Триумфальной площади. Однако уже в 2010-м ей удалось найти компромисс с московской мэрией и согласовать аналогичный митинг на том же месте.

Напомним, Алексеева скончалась в возрасте 91 года. Её прах будет захоронен в США. Как писал Лайф, ранее Путин и члены СПЧ почтили минутой молчания память правозащитницы.