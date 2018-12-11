Путин не согласился с идеей либерализовать наказания для иностранцев

Президент отметил, что если россиянин за преступление может оказаться за решёткой, то иностранец просто отправится домой.

Президент России Владимир Путин не согласен с предложением либерализовать наказания для иностранцев. Об этом глава государства заявил на заседании СПЧ, выразив мнение, что эта идея несправедлива по отношению к россиянам.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов предложил выдворять иностранцев из России за преступления небольшой или средней тяжести с запретом на въезд в течение нескольких лет.

— Мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решёткой, а иностранец просто отправится на родину. Ох, какое наказание для него, — пояснил Путин.

При этом, учитывая, что между Россией и большинством стран СНГ действует безвизовый режим, после выдворения преступник может прилететь в другой российский город. Таким образом, его "наказание" закончится.