Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины

Потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений на пути в медицинский центр.

В армянском городе Гюмри задержан военнослужащий 102-й российской военной базы по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлёкших гибель человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

Как уточнили в ведомстве, россиянин находится в статусе подозреваемого в деле о гибели 57-летней женщины-дворника 2 декабря. Потерпевшая скончалась от полученных тяжких телесных повреждений на пути в медицинский центр в Гюмри. Решение об аресте военного ещё не принято.