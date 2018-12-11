"Приведёт к увеличению зарплат". Эксперт объяснил цель повышения МРОТ

По словам Сафонова, чтобы сохранить внутреннюю дифференциацию, наниматели будут обязаны вслед за минимальной зарплатой поднять оплату труда и других сотрудников.

Ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) приведёт к общему увеличению заработных плат россиян. Этот прогноз в беседе с Лайфом сделал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он объяснил, что наниматели будут обязаны привести минимальную зарплату в соответствие с МРОТ, поскольку ниже обозначенной цифры платить нельзя. А это приведёт к росту оплаты труда и других сотрудников.

— Многим работодателям придётся пересмотреть зарплату и по другим категориям, более высокооплачиваемым, для того чтобы хранить внутреннюю дифференциацию заработной платы. Таким образом, это просто приведёт к общему увеличению заработной платы. Понятно, что не такими темпами, как увеличивается МРОТ, но тем не менее люди должны это ощутить, в том числе в системе заработной платы бюджетникам, — отметил собеседник Лайфа.

Ранее Госдума приняла закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда.