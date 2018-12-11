"И пусть весь мир подождёт". Мэй застряла в машине перед встречей с Меркель

Дверь "мерседеса" заклинило прямо у красной дорожки, где гостью из Лондона уже ожидала фрау канцлер.

Очередной конфуз с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй произошёл в начале её встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель. Прибыв к месту переговоров на автомобиле, Мэй не смогла выйти из него, передаёт Sky News.

You don’t need words any more. Here’s Theresa May trying to meet EU leaders and finding that the child lock in her car is on. pic.twitter.com/JPgY16Gwiw — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) 11 декабря 2018 г.

Сотрудницы протокола бросились к машине, чтобы помочь британскому премьеру покинуть салон, однако в течение нескольких секунд они лишь беспомощно дёргали ручку. На помощь пришёл охранник, который сидел на переднем сиденье. Мэй всё-таки удалось вызволить, и она смогла поприветствовать Меркель.

Отметим, что для госпожи Мэй не впервой попадать в неловкие ситуации. Однако ранее это было связано с танцами, которые ей откровенно не удаются.