"И пусть весь мир подождёт". Мэй застряла в машине перед встречей с Меркель

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"И пусть весь мир подождёт". Мэй застряла в машине перед встречей с Меркель

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Дверь "мерседеса" заклинило прямо у красной дорожки, где гостью из Лондона уже ожидала фрау канцлер.

Очередной конфуз с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй произошёл в начале её встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель. Прибыв к месту переговоров на автомобиле, Мэй не смогла выйти из него, передаёт Sky News.

Сотрудницы протокола бросились к машине, чтобы помочь британскому премьеру покинуть салон, однако в течение нескольких секунд они лишь беспомощно дёргали ручку. На помощь пришёл охранник, который сидел на переднем сиденье. Мэй всё-таки удалось вызволить, и она смогла поприветствовать Меркель.

Отметим, что для госпожи Мэй не впервой попадать в неловкие ситуации. Однако ранее это было связано с танцами, которые ей откровенно не удаются.

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