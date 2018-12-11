Били в день выборов. Стали известны детали о масштабной кибератаке на Россию

Основной целью нападения был срыв работы системы видеонаблюдения за ходом голосования по всей стране.

Спецслужба одного из иностранных государств проводила кибератаки на российскую информационную структуру в день выборов президента РФ в марте 2018 года и во время прямой линии с президентом в 2017 году. Об этом рассказал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

— С июня 2017 года нами фиксировалось проведение компьютерной атаки в отношении всего национального сегмента Интернета, — отметил он. — Мы пришли к выводу, что имеем дело со спецслужбой иностранного государства, в совершенстве знающего алгоритмы работы корневых DNS-серверов.

Первый пик этой атаки состоялся в день проведения прямой линии президента Российской Федерации 15 июня 2017 года. А максимальная волна атаки была в день выборов президента РФ в марте этого года. Хакеры хотели сорвать работу системы видеонаблюдения за ходом голосования по всей стране. Это могло позволить начать кампанию по дискредитации итогов выборов.

Для хакерской операции использовалась бот-сеть из 30 тысяч компьютеров в 86 странах мира. Российские специалисты прекратили работу 50 тысяч источников атак, а также выявили использованные злоумышленниками 30 тысяч доменных имен.

Сегодня уже сообщалось, что российские ресурсы подвергаются массированной кибератаке.