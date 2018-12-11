На юге Москвы проигравшийся клиент разнёс букмекерскую контору — видео

Читайте также

На юге Москвы проигравшийся клиент разнёс букмекерскую контору — видео

978
Свыше проигранной суммы денег мужчина ничего не взял. Судя по камерам наблюдения, охранник букмекерской конторы только ходил за нарушителем порядка и просил его ничего не трогать.

Посетитель букмекерской конторы на Лермонтовском проспекте в Москве не смог смириться с тем, что череда его ставок оказались проигрышными. 34-летний мужчина стал требовать от администратора оставленные в заведении 7200 рублей. Услышав отказ, он начал крушить технику, сообщает ГУ МВД по Москве.

Полицейский отдела "Жулебинский" задержал хулигана недалеко от заведения, им оказался неоднократно судимый приезжий. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Разбой".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×