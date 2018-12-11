На юге Москвы проигравшийся клиент разнёс букмекерскую контору — видео

Свыше проигранной суммы денег мужчина ничего не взял. Судя по камерам наблюдения, охранник букмекерской конторы только ходил за нарушителем порядка и просил его ничего не трогать.

Посетитель букмекерской конторы на Лермонтовском проспекте в Москве не смог смириться с тем, что череда его ставок оказались проигрышными. 34-летний мужчина стал требовать от администратора оставленные в заведении 7200 рублей. Услышав отказ, он начал крушить технику, сообщает ГУ МВД по Москве.

Полицейский отдела "Жулебинский" задержал хулигана недалеко от заведения, им оказался неоднократно судимый приезжий. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Разбой".