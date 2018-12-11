Домыслы и спекуляции. В Минюсте РФ ответили ЕСПЧ на вопросы про арест моряков

В ведомстве заявили, что украинские власти злоупотребляют правом на подачу межгосударственных жалоб.

В Минюсте России ответили на вопросы ЕСПЧ по поводу ареста задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В документе отмечается, что ходатайство Украины в Европейский суд по правам человека основано на домыслах и спекуляциях.

— Украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы, их ходатайство о применении обеспечительных мер основано на спекуляциях и домыслах, — приводит ТАСС выдержку из ответа ведомства.

При этом в Минюсте выразили озабоченность тем, что ЕСПЧ, несмотря на несостоятельность положений в обращении украинской стороны, принял эти материалы к рассмотрению и не проверил на соответствие требованиям.

Кроме того, в ведомстве считают, что Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб и использует ЕСПЧ в своих политических целях.

Отмечается, что ответы российских властей по поводу задержания украинских граждан были направлены в ЕСПЧ 10 декабря. В них сообщается о причинах ареста, а также о местонахождении моряков и их состоянии.