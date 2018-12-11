"Откровенная кампанейщина". В СПЧ прокомментировали случаи высылки дипломатов РФ

Брод также указал на широкое распространение практики экстрадиции в США россиян, задержанных или арестованных в третьих странах.

Случаи высылки российских дипломатов превратились в откровенную кампанейщину, нацеленную на укрепление негативного имиджа РФ. Об этом заявил член СПЧ Александр Брод.

— Отмечается широкое распространение практики экстрадиции в США граждан РФ, которые были подвергнуты задержаниям или арестам в третьих странах. Случаи высылки российских дипломатов превращаются в откровенную кампанейщину, нацеленную на дискредитацию России, — считает Брод.

По его мнению, данные инциденты преследуют целью укрепление негативного имиджа Российской Федерации "как главного нарушителя международного права и миропорядка".

Как подчеркнул Брод, в последние годы наблюдается значительный рост числа многоплановых нарушений прав россиян, которые проживают за рубежом. По его словам, речь идёт не только о незаконных задержаниях и арестах, но и о создании препятствий для дипломатической и журналисткой деятельности, вмешательстве в частную жизнь, а также клевете и провокациях в адрес граждан РФ.

Брод считает, что без устранения этих нарушений невозможно подлинное равноправие в международных отношениях, а дипломатия будет вытеснена культом грубой силы.