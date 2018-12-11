Путин обеспокоен данными об ущемлении прав фигуранток дела о "Новом величии"

Президент поручил проверить факты о притеснениях и применении насилия к задержанным сразу по двум резонансным уголовным делам.

Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью проверить факты нарушения прав фигурантов дела о "Новом величии", среди которых были подростки. Речь об этом зашла на заседании Совета по правам человека во вторник.

— Меня, честно говоря, забеспокоило то, что вы сказали по поводу того, что совершаются какие-то правонарушения в отношении несовершеннолетних (...) Безусловно, с этим необходимо поразбираться, — отметил глава государства, комментируя выступление члена Совета по правам человека Николая Сванидзе.

В свою очередь, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов доложил президенту, что задержанные по ещё одному резонансному делу об участии в террористическом сообществе (дело "Сети". — Прим. ред.) пожаловались правозащитникам на пытку электрошокерами.

— Согласен с вами полностью. Нужно проверить, — отреагировал Путин.

Напомним, что в мае текущего года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены десять активистов движения "Новое величие", среди которых была и несовершеннолетняя Анна Павликова. Всех их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Позже Анну Павликову и Марию Дубовик выпустили из СИЗО, а четверым фигурантам дела "Нового величия" ранее продлили срок ареста до 13 декабря.