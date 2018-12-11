Начались съёмки фильма по одному из главных произведений Солженицына

Премьера киноленты с Артуром Бесчастным в главной роли будет приурочена ко Дню Победы.

Художественный фильм режиссёра Глеба Панфилова по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" выйдет в российский прокат в мае 2020 года. Об этом сообщила пресс-агент картины Елена Слатина.

Сценарий фильма написал сам Панфилов, который дополнил и углубил повествование о жизни героя — Ивана Денисовича Шухова, осуждённого на десять лет заключения в сталинских лагерях. Главную роль в киноленте сыграет Филипп Янковский. Также в ней снимутся Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин и Денис Карасёв. Премьера киноленты будет приурочена ко Дню Победы.

Съёмки стартовали зимой в подмосковном Ступине, где во время Великой Отечественной войны шли реальные сражения за Москву. Первыми были отсняты сцены боевых действий. В начале 2019 года работа над фильмом "Один день Ивана Денисовича" продолжится.

Напомним, сегодня, 11 декабря, отмечается 100-летие со дня рождения Александра Солженицына. Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника писателю в Москве.