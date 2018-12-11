"В рубашке родилась". Россиянка чудом выжила при страшной аварии — видео

В Ростове-на-Дону женщина чудом выжила во время страшного ДТП. Она стояла на перекрёстке Садовой улицы и Братского переулка и хотела перейти дорогу. В этот момент буквально в паре метров от неё столкнулись две машины. По счастливой случайности автомобили разлетелись в разные стороны, едва не задев её. Видео опубликовано в паблике "Ростов — главный".

Пользователи соцсети в комментариях к видео разошлись во мнениях, кто виноват в ДТП. Одни пишут, что виновник — водитель такси, так как поворачивал и не пропустил "ауди", другие считают, что водитель последнего проехал на красный.

Ранее Лайф предлагал подборку случаев, когда страшные события попадали в объектив камер.