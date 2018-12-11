Генералу Дрыманову продлили срок ареста до 16 марта

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Генералу Дрыманову продлили срок ареста до 16 марта

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Александр Дрыманов. Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Экс-главе столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову продлили срок ареста. Он будет находиться в СИЗО до 16 марта следующего года. Таким образом, обвиняемый встретит и Новый год, и День защитника Отечества под стражей.

— Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Дрыманова на три месяца, то есть до 16 марта 2019 года, — огласила судья Лефортовского суда Москвы.

Заседание было закрытым. Это связано с тайнами следствия.

Дрыманова задержали 17 июля по делу о коррупции после показаний его подчинённого Дениса Никандрова. Вскоре он был арестован. ФСБ предъявила обвинение Дрыманову в получении взяток.

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