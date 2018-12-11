Надежда Савченко пообещала прекратить сухую голодовку

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, обещала прекратить сухую голодовку 13 декабря. Обвиняемая рассказала в Шевченковском суде Киева, что ей пошли на уступки и она сможет подать электронную декларацию, пишет "Украинская правда".

При этом Савченко отказалась от идеи прекратить голодание немедленно, чтобы её нынешний отказ от еды превысил срок её голодовки, когда она находилась в российской тюрьме.

— Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошёл мне навстречу — решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодовки, — рассказала Савченко.

Народного депутата Надежду Савченко обвиняют в попытке насильственного свержения конституционного строя Украины и подготовке терактов. На обвинения она отвечает, что хотела ввести в заблуждение власть и осмеять её.