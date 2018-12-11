Сбербанк ожидает, что россияне в декабре понесут деньги обратно на счета

Как пояснил глава кредитной организации, на данный момент наблюдается некоторый отток средств, но это является нормой.

Сбербанк ожидает в декабре 2018 года существенного притока вкладов россиян после оттока в предыдущие месяцы. Об этом сообщил президент и председатель правления банка Герман Греф.

— Мы стабилизировали приток вкладов. Из отчётности видно, что срочные вклады у нас уже имеют устойчивый плюс, по текущим счетам есть некоторый отток, что является нормой. В декабре мы ожидаем устойчивого существенного притока, — сказал Греф журналистам. Он добавил, что "это сезонность, приток — обычная ситуация".

По оценкам рейтингового агентства Fitch, в октябре в Сбербанке наблюдался значительный отток средств корпоративных клиентов в иностранной валюте — $1,3 млрд. Вместе с тем ситуация с розничными депозитами стабилизировалась.

Ранее Герман Греф заявил, что финансовая организация вскоре может сменить название, поскольку оно больше не отражает то, чем она является.