В России появятся цифровые социальные карты для пенсионеров

Граждане смогут с помощью смартфона и специального приложения предъявить в магазинах свои права на льготы.

В России в 2019 году появятся цифровые социальные карты для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Об этом говорится в материалах, распространённых сегодня в ходе заседания ПФР. Отмечается, что проект будет запущен в пилотном режиме.

Так, указанные категории граждан смогут с помощью смартфона и специального приложения предъявить в магазинах свои права на льготы. Информация о льготах будет зашифрована в QR-коде, который можно считать с экрана смартфона.

В ПФР рассчитывают, что компании проявят интерес к проекту. Сейчас уже запланировано подписание соглашения с X5 Retail Group о предоставлении льгот в магазинах сети при использовании указанной карты. Также ведутся переговоры с РЖД.