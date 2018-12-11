Штраф за серые техосмотры могут увеличить в 2,5 раза

Ещё одно из предлагаемых нововведений — фото- и видеофиксация диагностики, которая позволит достоверно устанавливать факт её проведения.

Госдума в первом чтении приняла поправки, увеличивающие размер штрафа для водителей за оформление фальшивых карт техосмотра (ТО) без его фактического проведения.

Согласно документу, за серые техосмотры предлагается штрафовать должностных лиц на 5–10 тысяч рублей, юридических лиц — на 100–300 тысяч рублей. Управление машиной без должным образом оформленной диагностической карты может повлечь для водителя санкции в размере 2 тысяч рублей вместо нынешних 800 рублей.

Кроме того, депутаты поддержали введение уголовной ответственности в отношении оператора за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации. Документом также предусматривается введение фото- и видеофиксации процедуры техосмотра, которая позволит достоверно устанавливать факт её проведения. При этом за работой операторов, которые проводят диагностику, будет установлен государственный надзор.

Предлагается изменить и сами карты ТО — они могут быть цифровыми, то есть будут оформляться в виде электронного документа.