Литва предложила оставить Россию без системы SWIFT

Также Сейм выступил за расширение санкций против РФ, в том числе давление на финансовый и нефтегазовый сектор.

Парламент Литвы предложил усилить санкции против России. Как сообщает Sputnik, депутаты предложили надавить на Москву, если та не передаст контроль над Керченским проливом и "оккупированными" территориями Украины Организации Объединённых Наций, а также если не освободит арестованных украинских моряков.

Сейм предлагает отключить Москву от системы межбанковских переводов SWIFT, а также усилить давление на финансовый и нефтегазовый сектор российской экономики.

Напомним, 7 декабря Литва объявила о введении санкций против России в связи с инцидентом в Чёрном море. Там заверили, что Россия "теперь не сможет заниматься экономической или любой иной деятельностью" в этой балтийской стране.