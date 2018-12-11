"Queen сметает все границы". Критик объяснил популярность "Богемской рапсодии"

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев уверен, что популярность "Богемской рапсодии" основана на заслугах группы Queen и конечно же подогрета вышедшим недавно фильмом о Фредди Меркьюри с таким же названием.

Ранее Лайф рассказывал, что Bohemian Rhapsody является самой прослушиваемой композицией XX века на стриминг-сервисах. Только в таких сервисах песню прокрутили уже 1,5 миллиарда раз.

— Queen — один из немногих коллективов, который с невероятным успехом сметал все международные границы. Слушали эту группу с удовольствием в таких, казалось бы, разных странах, как Великобритания и СССР. В СССР Queen была одной из самых популярных групп, была во всех списках популярности, которые можно только представить, из того, что было доступно во времена Железного занавеса. После того как он рухнул, конечно же, их популярность только возросла, потому что в российском характере есть такая любовь ко всему такому очень яркому, эклектичному, иногда анекдотичному, но в то же время весьма и весьма притягательному, — рассказал Легостаев Лайфу.

— Не факт, что [это] единственная группа, которая может похвастаться подобными достижениями, но, наверное, они одни из тех, кто эстетически вполне вписываются во всю эту чемпионскую категорию, — добавил критик.

Фильм, названный в честь легендарной композиции "Богемская рапсодия", две недели лидировал в российском прокате, а на третью пропустил вперёд только продолжение "Фантастических тварей".