Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2021 года

Согласно действовавшим до сих пор нормам, такая схема предполагалась до 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин продлил срок действия закона о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года. Утверждённый документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2014 года отчисления граждан в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть. То есть направляются на выплаты тем, кто уже находится на пенсии. Согласно действовавшим до сих пор нормам, такая схема предполагалась до 2020 года. То есть теперь продление составляет один год.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказывал, что государственный бюджет благодаря такой заморозке сэкономил около двух триллионов рублей.

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в пенсионное законодательство.

Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Делаться это будет поэтапно (с ежегодным увеличением возраста выхода на пенсию на 12 месяцев). Причём право на досрочный выход на пенсию, в соответствии с законом, предоставляется при 37-летнем стаже у женщин и 42-летнем — у мужчин.