Эксперт: 80% женщин, ставших жертвами домашнего насилия, не обращаются в полицию

Правозащитники надеются, что решение этой страшной проблемы сдвинется с мёртвой точки с помощью закона о профилактике домашних побоев. Проект документа депутаты обещали подготовить до конца года.

Заместитель директора Национального центра по предотвращению насилия "Анна" Андрей Синельников в беседе с Лайфом прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому половина россиянок опасается стать жертвами насилия в семье. По словам правозащитника, россияне, в отличие от чиновников, действительно осознают масштаб проблемы. Хотя большинство женщин, столкнувшихся с этой бедой, по-прежнему не обращаются за помощью.

— У нас в России, особенно после декриминализации семейных побоев, насилие среди близких стало одним из самых опасных моментов в жизни женщины, — отметил Синельников. — Большинство, к сожалению, не обращается за помощью. И то, что мы видим по результатам работы нашего всероссийского телефона доверия, это то, что практически 80% женщин, звонящих с жалобами на насилие со стороны мужа, не обращаются в полицию.

Ситуацию, по мнению эксперта, усугубляет тот факт, что российские законодатели уже который год не могут "не то чтобы принять, а даже просто вынести на рассмотрение" закон о профилактике семейно-бытового насилия.

Ранее стало известно, что проект документа, о котором говорит Синельников, должны подготовить уже к концу года. Среди важных новелл будущего закона — охранный ордер (запрет виновным в домашнем насилии прикасаться и даже приближаться к своим жертвам до суда). По мнению авторов инициативы, это поможет защитить многих пострадавших, которым сейчас приходится на время разбирательств уходить из дома и жить в кризисных центрах.

Напомним, что согласно опросу ВЦИОМа, половина россиянок опасаются стать жертвами насилия в семье. Три четверти (73%) опрошенных сочли эту темой важной. Но только не председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. На просьбу оценить масштаб проблемы, депутат заявила Лайфу, что для неё этот вопрос не стоит.