Сдавать "город" на незнакомом маршруте. ГИБДД предложила вернуть старую схему

Такое правило действовало до 2014 года, однако потом будущих водителей стали отправлять по изученному пути.

В ГИБДД предложили не раскрывать информацию о маршруте движения во время экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы ведомства Николая Гилякова.

Сейчас прямо на сайте инспекции можно ознакомиться с утверждёнными маршрутами, под которые автошколы "натаскивают" учеников перед экзаменами.

— Мы предлагаем вернуться к старой схеме, которая существовала до 2014 года, — сказал Гиляков.

Предлагается, чтобы инспекторы до экзамена утверждали маршруты по каждой категории транспортного средства с условием, что на дорогах не будет аварийно-опасных участков.

Ранее сообщалось, что в автошколах будут учить быстрой езде на автомагистралях.