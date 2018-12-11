Кононенко о Бабченко в списке "людей года" журнала Time: Они же не разбираются

Героизм, проявленный Татьяной Фельгенгауэр после нападения, достоин внимания американского журнала, считает Максим Кононенко, а вот поведение Аркадия Бабченко — нет.

Журналист и публицист Максим Кононенко уверен, что журнал Time, который сегодня опубликовал список людей, получивших звание "Человек года", не изучал судьбы и биографии представленных кандидатов. Иначе бы в список журналистов-правозащитников, составленный в рамках проекта "Человек года" не попал бы журналист Аркадий Бабченко.

— В журнале Time наверняка на редколлегии решили: "А давайте в этом году сделаем человеком года список из журналистов". И все такие: "Давайте!" "Ну давайте вы там по своим знакомым поспрашиваете в разных странах, кого бы мы могли в этот список внести." Ну а к кому они обращаются по поводу России, кого они знают, к тем и обращаются, к какому-нибудь, да чёрт его знает, к какому-нибудь Кара-Мурзе. И Кара-Мурза им, значит, такой говорит: "Вот, мол, Бабченко". Ну и в список его вносят, они же сами не разбираются, кто и чего. Я думаю, что для людей, которые публиковали этот список в журнале Time, это просто фамилия, — рассказал Лайфу Максим Кононенко.

— Гораздо интереснее, что туда (в список журнала Time. — Прим. ред.) попала Таня Фельгенгауэр, это, мне кажется, вполне себе справедливо. Тут тоже выражается сомнение, за что она попала, что её сумасшедший ножом порезал. Но мне кажется, что она попала туда за то, как она себя вела после этого, потому что она, конечно, преподала всем урок геройства такого неиллюзорного, — добавил Кононенко.

Ранее Лайф рассказывал, что журнал Time в 2018 году решил в качестве "человека года" выбрать не одну персону, а сразу несколько. Людьми года издание назвало группу "хранителей" — журналистов-правозащитников.

Среди них оказались убитый оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогджи, редактор филиппинского новостного сайта, критически освещавшего противоречивую политику президента страны, Мария Ресса и репортёры агентства Reuters Ва Лоне и Кьяу Сое Оо, которые были арестованы за расследование массовых убийств в Мьянме, а также вся редакция газеты Capital Gazette в американском Аннаполисе, где летом мужчина убил пятерых сотрудников. Среди россиян, причисленных к "хранителям", оказались Аркадий Бабченко и Татьяна Фельгенгауэр.