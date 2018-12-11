Отец Бутиной отреагировал на сообщения о сделке дочери со следствием

Он уточнил, что на днях состоится судебное заседание, но всех деталей он не знает.

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в работе иностранным агентом, заявил, что она не собирается признавать вину.

— Она не собирается ни при каких сделках — будут они или не будут — кого бы то ни было, в том числе себя, оговаривать и признавать вину за не совершённые ею правонарушения, — приводит его слова RT.

Он уточнил, что послезавтра состоится судебное заседание, но всех деталей он не знает. Также Валерий Бутин сообщил, что его дочь не вела "никакой подпольной деятельности", а только лишь училась в университете.

— Я располагаю сведениями, что на этом судебном процессе данные будут озвучены. И по факту, возможно, сделки, если таковая состоится, и по сути. Главное — по сути, — отметил Бутин.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка пошла на сделку со следствием, чтобы уменьшить срок заключения. В Кремле пока не комментируют эту информацию.