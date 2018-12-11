СМИ: Ракета ЗРК "Витязь" самоуничтожилась на полигоне Капустин Яр

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на земле также не выявлено.

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр самоуничтожилась ракета (ЗРК) С-350 "Витязь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе, — отметил он.

По данным этого источника ТАСС, ЧП случилось 7 декабря. По словам другого собеседника агентства, этот ЗРК сейчас проходит испытания.

Пострадавших, разрушений на земле нет. Ракета упала в пределах территории полигона. Возгорание быстро ликвидировали. Официальных сообщений о произошедшем пока нет.