Васильева назвала сроки подготовки проекта "Российская электронная школа"

Министр просвещения рассказала, что он позволит получать образование ученикам, проживающим на отдалённых территориях.

Подготовительная часть проекта "Российская электронная школа" будет завершена в конце декабря текущего года. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, выступая на Всероссийском форуме профессиональной ориентации "Проектория" в Ярославле.

— Коллеги, мы запускаем для вас огромную платформу, её подготовка заканчивается в конце декабря — через несколько дней. Это "Российская электронная школа". Что это такое? Это не 3,7 тысячи уроков, которые можно взять и показать, это возможность вашего творчества, это возможность брать любой информационный ряд, который есть, и использовать его в работе, — приводит слова Васильевой ТАСС.

Как она уточнила, что платформа в основном рассчитана на учителей и помимо основной информации по школьным предметам содержит в себе большое количество архивных материалов, учебных пособий, музыкальных и театральных спектаклей.

— (Мы хотим. — Прим. ред.) чётко понимать, что если ребенок живёт на отдалённой территории, то он может увидеть виртуальную экскурсию, — отметила министр.

В основе проекта "Российская электронная школа" лежит идея получения общего образования при помощи электронных ресурсов. Его реализация началась три года назад. В ближайшем будущем в Интернете будут размещены уроки лучших учителей России по основным образовательным программам для 1–11-х классов. Дополнительно проект открывает возможности получения школьного образования удалённо, если есть такая необходимость.

Всероссийский форум "Проектория", организованный под патронажем президента России, проходит с 11 по 14 декабря в Ярославле. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны. Форум проходит с 2013 года, до этого он носил название "Будущие интеллектуальные лидеры России".