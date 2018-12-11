На Украине подсчитали число живущих за гранью бедности

Около 14 миллионов человек — почти 34% украинцев — живут на сумму меньше фактического прожиточного минимума. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно госбюджету на 2019 год, прожиточный минимум на одного человека в месяц на Украине с 1 января будет составлять 1853 гривны (66,71 доллара).
— Разница в доходах между 10% самых богатых и самых бедных украинцев уменьшилась за год в 0,2 раза, или на 4,2%, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее чешский сенатор представил мрачную картину будущего Украины.
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