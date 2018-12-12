Один из создателей Конституции РФ предложил сделать день её принятия выходным

По его мнению, этот день подчеркнёт особую роль документа в формировании и жизни страны.

Российский юрист и один из авторов действующей Конституции России Олег Румянцев предлагает сделать 12 декабря — день её принятия — общенациональным праздником. В интервью Лайфу Румянцев высказал уверенность, что праздник превратили в памятный рабочий день абсолютно зря.

— Это тот день, когда все граждане могли бы лишний раз услышать и из телепередач, из радиопередач, из прессы и просто из разговоров друг с другом, что вот, День Конституции, рюмку в конце концов поднять, 50 грамм за Конституцию, — полагает Румянцев.

Он считает, что это важно, поскольку "документ является общенациональным, скрепляющим РФ и все необходимые задачи и цели развития нашего общества и государства".

— Вот даже просто чтение преамбулы на уроках в школе, по телевизору, пусть актёры читают. Мне кажется, было бы очень полезным для развития того, что мы называем конституционным правосознанием. Мне кажется, этот праздник должен быть обязательно общенациональным праздником, — сказал Олег Румянцев.

Ранее Лайф рассказывал, что член Совета Федерации Людмила Нарусова также предложила вернуть Дню Конституции статус праздничного выходного дня. День 12 декабря был праздничным 11 лет, до 2004 года включительно, до изменения Госдумой Трудового кодекса Российской Федерации.