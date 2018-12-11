NBC: Бутина согласилась признать вину

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в работе иностранным агентом, согласилась признать вину и сотрудничать с федеральными прокурорами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на соглашение о признании вины.

По данным СМИ, Бутина "признаёт вину в сговоре с целью нарушить закон, регулирующий деятельность иностранных агентов в США". Речь идёт об одном пункте обвинения. В целом по этой статье может грозить до пяти лет тюрьмы, однако по одному пункту — до шести месяцев заключения. Как не гражданину США после любого тюремного срока ей грозит депортация.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка пошла на сделку со следствием, чтобы уменьшить срок заключения. Её отец Валерий Бутин заявлял, что она не собирается признавать вину.