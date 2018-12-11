Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что метро и Московское центральное кольцо не будут прекращать работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Сообщение опубликовано на официальной странице градоначальника в "Твиттере".

— Для удобства горожан и гостей нашего города в ночь с 31 декабря на 1 января Мосметро и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь — до 2 часов, — говорится в сообщении.

Он также добавил, что в ближайшие три года — с 2019 по 2021 — в каждое празднование Дня города и Нового года в Москве метрополитен и МЦК будут работать круглые сутки.