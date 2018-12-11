Путин утвердил повышение пенсий для военных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий с 2019 года пенсии для военных, тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, в пожарной охране, в исправительных учреждениях, войсках Росгвардии и органах по борьбе с наркотиками, сообщает ТАСС.

Последние несколько лет постепенный рост расчётной части денежного довольствия военных для начисления пенсий замораживался. Вместо этого размер довольствия устанавливался на уровне 72,23%. Теперь, согласно закону, который ранее приняла Госдума и одобрил Совфед, с 1 октября 2019 года уровень увеличится до 73,68%. Это позволит довести рост военных пенсий до 6,3%.