Васильева предложила подтянуть знания российских учителей астрономии

Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась о готовности профессиональных астрономов помочь в подготовке школьных преподавателей по астрономии. Это заявление она сделала, выступая на Всероссийском форуме профессиональной ориентации "Проектория".

Во время общения с министром на форуме один из учителей пожаловался на недостаточное количество и невысокий уровень знаний педагогов, способных преподавать астрономию после возвращения предмета в школьную программу.

— Ранее в школах астрономия была 36 часов, её преподавали учителя физики, и проблем особых не было, но я вас услышала, и я думаю, что нужно просто попросить, чтобы в нашем повышении квалификации просто прочитали [лекции], — цитирует Васильеву ТАСС.

Также министр отметила, что заняться повышением квалификации преподавателей можно уже сейчас как минимум при поддержке Раменского института и международных астрономических сообществ, которые настроены на взаимодействие и готовы помогать в этом вопросе.

Всероссийский форум "Проектория", организованный под патронажем президента России, проходит с 11 по 14 декабря в Ярославле. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны. Форум проходит с 2013 года, до этого он носил название "Будущие интеллектуальные лидеры России".

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева назвала сроки подготовки проекта "Российская электронная школа".