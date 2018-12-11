У дипломатов нет данных о пострадавших в Страсбурге россиянах

Консульство РФ в Страсбурге не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать при стрельбе рядом с рождественским рынком.
— Консульство РФ в Страсбурге не располагает информацией о пострадавших при перестрелке россиянах. Мониторим ситуацию, — цитирует РИА "Новости" сообщение диппредставительства.
Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба на рождественском рынке. Пострадало по меньшей мере два человека. Также, предположительно, застрелен нападавший.
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