После стрельбы в больницах Страсбурга ввели экстренный план

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После стрельбы в больницах Страсбурга ввели экстренный план

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Фото: © Twitter/VIth Republic Jedi

Также, по данным BFM TV, число пострадавших увеличилось до девяти, один человек погиб.

Экстренный план введён в больницах Страсбурга после стрельбы на рождественской ярмарке в центре города, сообщает France Info. Это чрезвычайная мера, применяемая в случае терактов, эпидемий и природных катастроф.

Ранее в МВД Франции стрельбу назвали серьёзным инцидентом и призвали жителей Страсбурга оставаться дома, не распространять слухи и следовать советам властей. Также глава ведомства Кристоф Кастанер заявил, что в связи с инцидентом мобилизованы службы безопасности.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба на рождественском рынке, один человек погиб. По данным СМИ, нападавший не был задержан, его разыскивают.

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