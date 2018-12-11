После стрельбы в больницах Страсбурга ввели экстренный план

Также, по данным BFM TV, число пострадавших увеличилось до девяти, один человек погиб.

Экстренный план введён в больницах Страсбурга после стрельбы на рождественской ярмарке в центре города, сообщает France Info. Это чрезвычайная мера, применяемая в случае терактов, эпидемий и природных катастроф.

Ранее в МВД Франции стрельбу назвали серьёзным инцидентом и призвали жителей Страсбурга оставаться дома, не распространять слухи и следовать советам властей. Также глава ведомства Кристоф Кастанер заявил, что в связи с инцидентом мобилизованы службы безопасности.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба на рождественском рынке, один человек погиб. По данным СМИ, нападавший не был задержан, его разыскивают.