После стрельбы в больницах Страсбурга ввели экстренный план

Экстренный план введён в больницах Страсбурга после стрельбы на рождественской ярмарке в центре города, сообщает France Info. Это чрезвычайная мера, применяемая в случае терактов, эпидемий и природных катастроф.
#Strasbourg c’est horrible pic.twitter.com/yrPLWEZSEX— clara ღ (@claracorongiu85) 11 декабря 2018 г.
Ранее в МВД Франции стрельбу назвали серьёзным инцидентом и призвали жителей Страсбурга оставаться дома, не распространять слухи и следовать советам властей. Также глава ведомства Кристоф Кастанер заявил, что в связи с инцидентом мобилизованы службы безопасности.
Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба на рождественском рынке, один человек погиб. По данным СМИ, нападавший не был задержан, его разыскивают.
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