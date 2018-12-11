Захарова ответила на призыв депутата Рады уничтожить Крымский мост

По её мнению, украинская власть в очередной раз показала, какое она приготовила будущее для страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.

По мнению Захаровой, эти слова являются очередным прямым призывом к терроризму со стороны Киева. И если "они не видят ничего криминального" в таких публичных заявлениях, то "что говорить о планах тайных".

— Что говорить о том, какое "мирное будущее" киевский режим продумал для своей страны. Политика официальной власти строится на провокациях, как были устроены в Керченском проливе, с инсценировкой смерти Бабченко и т. д., а также на бесконечном запугивании и угрозах, — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Крымский мост необходимо уничтожить и неважно, кто это сделает: диверсанты, Господь Бог или инопланетяне.