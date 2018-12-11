Суд перенёс слушания по делу Бутиной на 13 декабря

На предстоящем заседании россиянка намерена изменить свои показания и признать вину по одному или нескольким пунктам обвинения.

Суд округа Колумбия, США, перенёс слушания по делу россиянки Марии Бутиной на 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

— Назначенные на 12 декабря 2018 года в 15:15 слушания отменены. Слушания теперь назначены на 13 декабря 2018 года, 10:30, — говорится в материалах дела.

Предполагается, что на заседании Бутина может признать свою вину по одному или нескольким пунктам обвинения. В частности, она признает участие в сговоре с целью нарушения законов об иноагентах в США. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет заключения. При этом не исключён вариант, при котором она будет депортирована в Россию после шести месяцев в колонии или же избежит лишения свободы.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка пошла на сделку со следствием, чтобы уменьшить срок заключения. Её отец Валерий Бутин заявлял, что она не собирается признавать вину.